السيدات والشباب يتصدرون المشهد بلجنة النقراشي - حدائق القبة

استمرار توافد الناخبين على لجان بورسعيد في اليوم الأول

شهدت لجان الانتخابات بمدرسة النقراشي في حدائق القبة، تواجدًا لافتًا من قبل الشباب والسيدات، للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر.

ومن المقرر أن تنظم الأحزاب السياسية اليوم، مسيرات بالسيارات لتجوب كافة أحياء المدينة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين داخل مصر، اليوم الإثنين، وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء.

