وزير الكهرباء يدلي بصوته في انتخابات "النواب" بمدينة نصر

أدلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر، والتي شهدت توافدًا كبيرًا واصطفافًا من الناخبين منذ الصباح، تزامنًا مع فتح اللجان وبدء الاقتراع في أول أيام التصويت، والذي يستمر على مدار يومَين.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية؛ لا سيما انتخابات مجلس النواب، والاختيار من بين المرشحين في ظل التنوع والتعددية التي تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفًا أن الحرص على الوجود من قِبل الناخبين، يأتي انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحًا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم، مضيفًا أن إعلاء المصلحة العامة وتدقيق الاختيار من جانب المواطنين ضرورة لانتخاب مجلس نواب يكون معبرًا في إطار طموحات الجمهورية الجديدة.

وأضاف عصمت أن المشاركة السياسية لجموع المواطنين في الانتخابات والحرص على التفاعل من قبل الناخبين، رسالة بأن مصر تواصل بناء مستقبلها وتنعم بمناخ آمن ومستقر، والمصريون يتطلعون إلى مستقبل أفضل لوطنهم ويواصلون العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كل الأصعدة وفي شتى المجالات؛ خصوصًا في ظل المشاركة المتميزة والإقبال الملحوظ من قِبل الشباب.

وأكد عصمت اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية في جميع المقرات الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مضيفًا أن هناك غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية في اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ ودعم فني إضافية موجودة وجاهزة للتدخل؛ بهدف تسهيل قيام الناخبين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى توجيه رؤساء الشركات التابعة بالتيسير على العاملين وتمكينهم من القيام بواجبهم الانتخابي؛ بما لا يؤثر على انتظام العمل وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء.

