أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى إلى وجود فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة تسجل ما بين 26 و27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تصل إلى 32 درجة مئوية على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى العاشرة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، محذرة من تأثيرها السلبي على حركة المرور نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية.

كما لفتت الهيئة إلى وجود فرص لأمطار متوسطة ورعدية قد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة البحر الأحمر خاصة حلايب وشلاتين ومارس علم، إلى جانب أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقعت النشرة فرص أمطار خفيفة صباحًا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، إضافة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.