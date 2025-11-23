أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، حيث من المتوقع فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرص أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على (حلايب وشلاتين- مرسى علم).

وفرص أمطار خفيفة صباحاً قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا مع تقدم ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 27 درجة

وأصدرت الأرصاد تحذيرًا حيث يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث (30٪ تقريبا) الأتي:

نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

ويبقى التحذير من تكون الشبورة المائية الكثيفة أحياناً (اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد، تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.