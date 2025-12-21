طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار وبرودة شديدة شبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الاثنين 22 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، ويعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل 21 و12 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و20 و10 درجات على السواحل الشمالية، بينما تسجل 21 و7 درجات بشمال الصعيد، وترتفع بجنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

