إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار وبرودة شديدة شبورة كثيفة

كتب : محمد عبدالناصر

09:07 م 21/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية (2)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (1)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (5)
  • عرض 6 صورة
    طقس متقلب بسبب نوة قاسم في الإسكندرية (4)
  • عرض 6 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الاثنين 22 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، ويعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة تسجل 21 و12 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و20 و10 درجات على السواحل الشمالية، بينما تسجل 21 و7 درجات بشمال الصعيد، وترتفع بجنوب الصعيد إلى 26 درجة للعظمى و10 درجات للصغرى.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

212

اقرأ أيضًا:

مقدم 15%.. أسعار شقق صندوق التنمية الحضرية بـ3 محافظات

بعد سنوات من الارتفاعات القياسية.. تراجع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات لهذه الأسباب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات
تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية