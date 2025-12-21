إعلان

هاني يونس ينشر صورًا لتصميم فندق الكونتننتال بالقاهرة الخديوية

كتب : محمد عبدالناصر

10:38 م 21/12/2025
    تصميم فندق الكونتننتال بالقاهرة الخديوية (1)
    تصميم فندق الكونتننتال بالقاهرة الخديوية (2)

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا لتصميم فندق الكونتننتال بالقاهرة الخديوية.

وقال "يونس"، عبر منشور بالصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، فندق الكونتننتال المتواجد في القاهرة الخديوية في وسط البلد، يعاد إحياؤه حاليا وهيبقى بهذا التصميم.

وأضاف: "اليوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد توقيع عقد إدارته وتشغيله من العلامة الفندقية الهندية العالمية "تاج".

عاجل - بيان مهم من المتحدث العسكري بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات