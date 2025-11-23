إعلان

الوطنية للانتخابات ترفض انسحاب "كمال الدالي" من جولة الإعادة بالجيزة

كتب : أحمد أبو النجا

04:26 م 23/11/2025

اللواء كمال الدالي

تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات طلبًا من محمد كمال سعيد الدالي، المرشح عن الدائرة الأولى بمقرها قسم الجيزة، محافظة الجيزة، بالاعتذار عن خوض جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها الساعة 3:30 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان رسمي، إن مجلس إدارة الهيئة برئاسة القاضي حازم بدوي نظر في هذا الطلب خلال جلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، وقرر عدم الاعتداد بالطلب لتقديمه بعد الميعاد المحدد قانونًا للتنازل عن الترشح، والمعلن بالجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأضاف البيان أن المرشح سيستمر في جولة الإعادة، المزمع إجراؤها بالخارج يومي 1و2 ديسمبر 2025، وداخل جمهورية مصر العربية يومي 3و4 ديسمبر 2025.

كمال الدالي الهيئة الوطنية للانتخابات جولة الإعادة بالجيزة

