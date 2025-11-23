قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن قطاع المياه والصرف الصحي شهد نقلة نوعية كبرى بفضل الخطط القومية الطموحة التي تستهدف تغطية كافة المناطق الحضرية والريفية بخدمات المياه والصرف.

وأضاف على هامش مشاركته في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية IWWI 2025، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت في القرى والريف أصبحت نموذج عالمي للتنمية الشاملة.

وأكد ـن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم أصبحت ركائز أساسية لتطوير منظومة التشغيل والصيانة، بجانب أهمية دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي وتوطين التكنولوجيا في المحطات والشبكات، لتحقيق الاستدامة الفنية والمالية وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في إدارة الموارد المائية.

وانطلق منذ قليل المعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية، بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة أكثر من 100 عارض من الجهات الدولية والمحلية، يمثلون نخبة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات مياه الشرب.