كشفت والدة أحد الأطفال ضحايا الاعتداء في مدرسة "سيدز" بالعبور تفاصيل صادمة عن الواقعة، قائلة: "ضغط نفسي كبير أننا نطلع ونحكي، لكن خرجت لتصحيح المعلومات المغلوطة المنتشرة على السوشيال ميديا".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة": "القصة بدأت عندما لاحظت والدة أحد الأطفال الأولاد سلوكًا غريبًا عليه، واستمرت في الحديث معه عدة أيام حتى انهار وأخبرها بتعرضه لاعتداءات من أحد عمال النظافة".

وتابعت: الأم بدأت البحث عن أمهات الأطفال الآخرين الذين ذكرهم ابنها، قائلة: "تواصلت معي شخصيًا وأخبرتني أن ابنتي تعرضت لاعتداء، ورغم حرصنا على التوعية منذ حادثة الطفل ياسين، إلا أن ابنتي لم تستطع التعبير عما حدث إلا بعد إلحاح شديد".

وأشارت والدة أحد الأطفال إلى أنها عرضت على ابنتها صور العمال من صفحة المدرسة على الفيسبوك، موضحة: "كنا خائفين من أن تخفيهم المدرسة إذا أبلغناها، وقضينا ليلة كاملة نعرض الصور على الأطفال حتى تعرفوا على الجناة".

ولفتت والدة أحد الأطفال الضحية إلى أنهم توجهوا للمدرسة في السابعة صباحًا، موضحة: "وقفنا خارج المدرسة وعرضنا الأطفال على كل العمال، حتى تعرفوا على المتهمين، وعندما استدعينا النجدة واجهتنا المديرة بالإنكار ووصفت كلام الأطفال بأنه شكوك وأقاويل".

وأكدت والدة أحد الأطفال أن الأطفال تعرضوا للتهديد بالسكين، مشيرة إلى أن "التحرش وهتك العرض تم بوجود سكين على رقابهم مع تهديدهم بقتل أهاليهم إذا أفشوا السر.

