الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنويها هاما، بشأن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة: من المتوقع تكون شبورة مائية من (بعد منتصف الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ونوهت الهيئة إلى أن الشبورة قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وحذرت الأرصاد من هذه الظاهرة الجوية قائلة: يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وفي نفس السياق، توقعت الأرصاد، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق فرصا ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - مرسى علم) على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً.

