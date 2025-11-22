أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما أشارت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.