ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

03:00 ص 22/11/2025
    طقس معتدل
    طقس معتدل الحرارة
    طقس معتدل بجنوب سيناء (4)
    طقس معتدل بجنوب سيناء (3)
    طقس معتدل في الإسكندرية (3)
    طقس معتدل في الإسكندرية (5)
    طقس معتدل
    طقس معتدل يسود كفر الشيخ
    طقس ربيعي معتدل

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى ٣٣ درجة مئوية.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

كما أشارت إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - شلاتين - مرسى علم) على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا.

