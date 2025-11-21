حسام موافي يحذر من خطورة جرثومة المعدة ويكشف عن مصدر مفاجئ لآلام البطن

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من الخطورة الكبيرة لجرثومة المعدة، مؤكدًا أنها قد تتطور إلى قرحة في المعدة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد: "تنتقل الجرثومة بسهولة عبر الرذاذ من الشخص المصاب أثناء إعداد الطعام"، مشددًا على ضرورة تجنب تناول الطعام خارج المنزل كإجراء وقائي أساسي.

وأضاف أن غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام دورات المياه يعد من الإجراءات الضرورية للوقاية، ناصحًا بإجراء فحوصات دورية للوالدين لأن مصدر العدوى قد يكون من داخل المنزل نفسه.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة أن الالتزام الصارم بهذه الإجراءات يسهم بشكل كبير في الوقاية من الجرثومة ويسهل عملية العلاج والشفاء، مشيرًا إلى أن الإهمال في اتباعها يعرض الشخص لمخاطر صحية جسيمة.

وكشف موافي عن حالة طبية شائكة تتعلق بصعوبة تشخيص آلام المعدة، موضحًا أن آلام القلب قد تظهر أحيانًا في مناطق مختلفة من الجسم بما فيها المعدة، مما يسبب لبسًا كبيرًا للأطباء أثناء التشخيص.

وأكد أن هذا التشابه في الأعراض يتطلب دقة كبيرة في الفحص والتشخيص، محذرًا من خطورة الخلط بين آلام المعدة العادية وآلام القلب التي قد تشير إلى مشاكل صحية حرجة.