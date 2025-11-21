بيان من غرفة السياحة بشأن ضوابط حج الهيئات 2026

كتل- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في كتابها الدوري رقم 293 لسنة 2025، عن توجيهات مهمة لجميع الشركات السياحية الأعضاء، في إطار التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم حج 1447 هجرياً.

أوضح الكتاب الدوري، والذي حصل "مصراوي"، على نسخة منه، أن الشركات المنظمة لحج الهيئات مطالبة باتباع خطوات محددة لاعتماد برامج الحج عبر الإدارة العامة للسياحة الدينية، وذلك من خلال بوابة خدمات الإدارة المركزية للشركات السياحية على الرابط.. اضغط هنا.

وتتضمن الإجراءات مراجعة الإدارة العامة للعقود الخاصة بحج الهيئات والتأكد من توافقها مع الضوابط المنظمة للحج السياحي، بما يشمل البرنامج والإجراءات والأسعار، على النحو التالي:

الدخول على التبويب الخاص بـ: الشركات السياحية – السياحة الدينية – مسار الحج – طلبات تنظيم حج الهيئات، ثم الضغط على خيار "طلب تنظيم حصة الهيئات".

البحث عن اسم الهيئة المراد تنظيم حجها، ثم اختيار البرنامج المناسب وإدراج سعر البرنامج.

رفع نسخة ملونة من المستندات المطلوبة بصيغة PDF لا يتجاوز حجمها 1 ميجابايت، مع ختم الشركة والهيئة، وهي:

حوالة بريدية بقيمة عشرة جنيهات ونصف ممهورة بخاتم الشركة.

القرار الصادر من مجلس الوزراء بتخصيص حصة للوزارة أو الهيئة موضحاً به عدد التأشيرات.

كشف بأسماء الحجاج المشاركين.

عقد الاتفاق بين الشركة والهيئة أو الوزارة موضحاً كافة بيانات البرنامج محل الاتفاق.

تعهد بصحة توقيع الممثل القانوني للشركة بتحمل المسؤولية القانونية عن تنفيذ جميع الإجراءات، واعتماد لجنة المعاينات بالمسكن.