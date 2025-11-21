الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة: انخفاض 4 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار حدة ارتفاع درجات الحرارة الحالي.

وقالت الأرصاد، في بيان حالة الطقس، إنه اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 24 نوفمبر 2025 يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة حتى الإثنين المقبل، فيستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وخاصة خلال فترات النهار.

