هيئة الدواء تحذر من عبوات غير مطابقة لمحلول "غسيل كلوي"

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا جديدًا بسحب عدد من تشغيلات أحد المحاليل المستخدمة في جلسات الغسيل الكلوي.



تفصيلياً، قالت الهيئة في منشور رسمي، إن التحذير يخص التشغيلات أرقام: "326/48/2025، 36/48/2026، 37/48/2026، 44/48/2026، 45/48/2026"، بتاريخ انتهاء يونيو 2027، من محلول "Haemodialysis concentrate solution (biocarbonate)(1:35) (formula 1048)".



وأرجعت الهيئة السبب إلى صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلات من معامل هيئة الدواء المصرية، مطالبة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلات المحددة.



أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام، داعية الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.