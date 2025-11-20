إعلان

هيئة الدواء تحذر من عبوات غير مطابقة لمحلول "غسيل كلوي"

كتب : أحمد جمعة

11:48 ص 20/11/2025

هيئة الدواء-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا جديدًا بسحب عدد من تشغيلات أحد المحاليل المستخدمة في جلسات الغسيل الكلوي.


تفصيلياً، قالت الهيئة في منشور رسمي، إن التحذير يخص التشغيلات أرقام: "326/48/2025، 36/48/2026، 37/48/2026، 44/48/2026، 45/48/2026"، بتاريخ انتهاء يونيو 2027، من محلول "Haemodialysis concentrate solution (biocarbonate)(1:35) (formula 1048)".


وأرجعت الهيئة السبب إلى صدور عدم مطابقة لهذه التشغيلات من معامل هيئة الدواء المصرية، مطالبة بسحب ووقف تداول وتحريز التشغيلات المحددة.


أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام، داعية الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

1

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء عبوات غير مطابقة غسيل كلوي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة