وفاة والدة وزير التموين.. والجنازة عصرًا بمسجد الشرطة

كتب : محمد سامي

10:28 ص 20/11/2025

الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة

نعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، التي وافتها المنية صباح اليوم.


وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالتجمع الأول، على أن يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد المشير طنطاوي.


وتقدمت الوزارة بجميع قياداتها وقطاعاتها وهيئاتها وشركاتها التابعة بخالص العزاء والمواساة للوزير ولأسرة الفقيدة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة والدة وزير التموين الجنازة مسجد الشرطة

