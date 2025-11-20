مدير تعليم القاهرة تفتتح متحف مدرسة الشهيد أحمد عبد الباسط بروض الفرج

المصريون في فرنسا يتوافدون على السفارة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان

قامت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بزيارة إدارة روض الفرج التعليمية لافتتاح متحف مدرسة الشهيد أحمد عبد الباسط الثانوية بنات، الذي يمثل نموذجاً رائداً للإبداع الطلابي ودعم المواهب داخل المدارس، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على تعزيز الأنشطة التربوية والثقافية وخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.

وخلال جولتها داخل المتحف، أكدت الدكتورة همت أبوكيلة أن المديرية تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التربوية والفنية لما لها من دور محوري في بناء شخصية الطالبات وتنمية وعيهن وثقافتهن.

وأشارت إلى أن ما شاهده الحضور بالمتحف يعكس قدرة الأنشطة التربوية على صناعة جيل واعٍ ومبدع، مؤكدة أن المدرسة قدمت نموذجاً مشرفاً للعمل الفني والتربوي.

وأضافت مدير المديرية أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الكامل للمدارس التي تتبنى مشروعات وأنشطة مبتكرة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطالبات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمثل جزءاً أساسياً من رؤية مصر 2030.

كما قدمت الدكتورة أبو كيلة الشكر إلى أماني طه يونس، مديرة المدرسة، على جهودها في توفير بيئة تعليمية داعمة للأنشطة، وأشادت بتعاون قيادات الإدارة والحي في دعم المبادرات التربوية.

خلال الزيارة، تم تكريم أسماء حمدي، معلم التربية الفنية، تقديراً لدورها في تنفيذ متحف مصغّر يحاكي المتحف الكبير، الذي لاقى إعجاب الحضور لما تضمنه من أعمال فنية مبدعة تعكس مهارة الطالبات وروح العمل الجماعي.

وفي ختام الجولة، أكدت الدكتورة همت أبوكيلة على استمرار دعم تنفيذ البرامج والمسابقات والأنشطة التي تعزز شخصية الطالبات، وتفتح أمامهن مجالات جديدة للتعبير والإبداع، بما يرسخ قيم الانتماء والفخر بالهوية المصرية داخل المدارس.

اقرأ أيضاً:

يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات

مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم