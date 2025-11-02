أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الساعات الماضية شهدت هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، بينما زادت كمياتها في مناطق من الوادي الجديد وشمال الصعيد، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يصاحبه تكوّن للسحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى غدٍ، وتكون ما بين المتوسطة والرعدية على مناطق من محافظات شمال الصعيد، ومتفاوتة الشدة بين الخفيفة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وأضافت منار غانم، أن تساقط الأمطار يأتي ضمن حالة جوية سريعة، دون تأثر كبير في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية اليوم، وتنخفض غدًا إلى نحو 27 درجة، مع استمرار الشعور بالبرودة خلال فترات الليل المتأخرة، منوهة بأن هذه الأمطار تأتي ضمن موسم الأمطار الخريفية الذي قد يشهد وصولها إلى حد السيول في بعض المحافظات.

وتابعت: "النصف الثاني من فصل الخريف يحمل سمات أقرب إلى فصل الشتاء من حيث كثافة الأمطار وانخفاض الحرارة، متوقعة أن يشهد الأسبوع المقبل تقلبات جوية أكبر مع اقتراب دخول فصل الشتاء".