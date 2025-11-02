بالصور.. أمطار على بعض مناطق القاهرة الكبرى والجيزة الآن

كشفت كونكريت عن اختيارها لتكون المصمم وصانع الأزياء الرسمي للأوركسترا، والكورال، والمضيفين، والمنظمين المشاركين في حفل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، والذي جرى أمس.

وأعربت الشركة عن فخرها واعتزازها باختيارها لتكون مصمم وصانع أزياء حدث يُعد من أبرز الفعاليات الثقافية العالمية التي تحتفي بالإرث المصري العريق.

وأكدت أن مشاركتها في هذا الحدث الاستثنائي تأتي تجسيدًا لالتزامها المستمر بالأناقة الخالدة، والحرفية الرفيعة، والاحترام العميق للفن والتراث المصري.

وأوضحت أنه تم تصميم كل زي بعناية ليعكس عظمة المناسبة ورمزيتها الثقافية، مع إبراز الأناقة والتفرّد لكل عنصر من عناصر الفريق المشارك.

وقالت كونكريت إن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في مسيرتها، ومصدر فخر كبير لمساهمتها في حدث يُعد منارة جديدة في المشهد الثقافي المصري، ويعكس مكانة مصر العالمية كمركزٍ للفن والحضارة والإبداع