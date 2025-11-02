أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس الآن

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أحدث صور الأقمار الصناعية أظهرت استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة إلى عدد من المناطق، من بينها جنوب القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، إضافة إلى الصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع توقعات بأن تكون رعدية على بعض مناطق الصحراء الغربية، وسط حالة من التقلبات الجوية التي تتبعها الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الساعة.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى متابعة التحديثات المتعلقة بحالة الطقس واتباع إرشادات السلامة خلال فترات الأمطار.