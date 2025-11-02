إعلان

انتصار السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

05:51 م 02/11/2025
    الرئيس السيسي وقرينته
    حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
    الرئيس السيسي وقرينته
    السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس

عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل".

وتابعت: "حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي".

