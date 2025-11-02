انتصار السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي

عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل".

وتابعت: "حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي".