انتصار السيسي: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي
كتب- أحمد عبدالمنعم:
05:51 م 02/11/2025
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
عبرت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها بافتتاح المتحف المصري الكبير.
وكتبت السيدة انتصار السيسي، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مساء أمس سعدت بحضور افتتاح المتحف المصري الكبير هذا الصرح الذي يجمع بين عظمة الحضارة المصرية وروح الحاضر والمستقبل".
وتابعت: "حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، تروي للعالم قصة مجد لا ينتهي".