تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق

كتب- محمد نصار:

حدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس الآن على عدد من المناطق.

وقالت الهيئة، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، إن الوضع الجوي الساعة الرابعة عصرًا شهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع أن تتقدم السحب والأمطار إلى السواحل الغربية مع تقدم الوقت.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون واتفاقيتين

أجواء خريفية وأمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

تعرف على عقوبة إهانة عضو اللجنة الانتخابية وفقًا للقانون