تحديث الطقس.. أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق

كتب : محمد نصار

04:56 م 02/11/2025

أمطار رعدية متفاوتة الشدة تتقدم لهذه المناطق

كتب- محمد نصار:

حدث الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس الآن على عدد من المناطق.

وقالت الهيئة، في تنويه عبر صفحتها على فيسبوك، إن الوضع الجوي الساعة الرابعة عصرًا شهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع أن تتقدم السحب والأمطار إلى السواحل الغربية مع تقدم الوقت.

