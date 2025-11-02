الأحد.. إضراب عام لجميع جراجات الهيئة العامة للنقل



أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة، تعليمات بشأن الاستفادة من محصلي الهيئة للعمل في وظائف أخرى وذلك مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني بالهيئة.



وحصل مصراوي على مستند التعليمات الجديدة، والذي تضمن 3 خطوات في إطار تحقيق هذا الهدف، على النحو التالي:



أولًا: بالنسبة المحصلين الحاصلين على رخصة قيادة مهنية والراغبين في العمل كسائقين



- استيفاء المحصل نموذج إبداء الرغبة للعمل كسائق والتوقيع عليه.

- إرسال صورة رخصة القيادة على أن تكون سارية.

- الا يكون حاصلًا على أي توصية طبية تمنعه من العمل كسائق.



ثانيًا: بالنسبة للمحصلين غير الحاصلين على رخصة قيادة مهنية والراغبين في العمل كسائقين



- استيفاء المحصل نموذج إبداء الرغبة للعمل كسائق والتوقيع عليه.

- أن يستوفي الشروط الصحية التي تؤهله للحصول على رخصة قيادة.



ثالثًا: بالنسبة للمحصلين غير الراغبين في العمل كسائق



- استيفاء المحصل نموذج عدم الرغبة في العمل كسائق ونقله إلى وظيفة داخل المجموعة النوعية للحركة والنقل.

