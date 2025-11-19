إعلان

وفاة خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة

كتب : مصراوي

04:20 م 19/11/2025

الإعلامي خالد شبانة

كتب – عمرو صالح:

نعت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامي خالد شبانة، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص، عن عمر ناهز 57 عامًا.

وقالت الوطنية للإعلام في بيانها: "لقد فقدنا اليوم قيمة إعلامية متميزة أسهمت بشكل كبير في تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل".

واختتم البيان: "رحم الله الإعلامي خالد شبانة، وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامي، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته".

والإعلامي خالد شبانة، هو شقيق الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

