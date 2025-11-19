إعلان

الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان مراسم وضع هيكل الاحتواء للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية

كتب : أحمد الجندي

12:36 م 19/11/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم وضع هيكل الاحتواء محطة الضبعة النووية للطاقة للوحدة الأولى، في خطوة مهمة ضمن مراحل إنشاء المحطة النووية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام.

وأكد أن ذلك إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

اقرأ أيضاً:

يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات

مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي فلاديمير بوتين محطة الضبعة النووية إنشاء المحطة النووية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة