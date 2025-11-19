شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراسم وضع هيكل الاحتواء محطة الضبعة النووية للطاقة للوحدة الأولى، في خطوة مهمة ضمن مراحل إنشاء المحطة النووية.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام.

وأكد أن ذلك إحياء لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

اقرأ أيضاً:

يصل لـ 2000 جنيه.. تفاصيل رفع حافز التدريس حتى أكتوبر المقبل

قرار مهم للمرشحين لرئاسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وموعد المقابلات

مفاجأة ولي أمر طالب الإسكندرية تقلب رواية فيديو تعنيف المعلم