إعلان

الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف آلية مراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية

كتب : داليا الظنيني

10:40 م 18/11/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت -داليا الظنيني:
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن الآلية التي تتبعها الهيئة لضمان نزاهة العملية الانتخابية فيما يخص الإنفاق على الدعاية.

أكد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن الرقابة على الدعاية الانتخابية تتم بشكل رئيسي عبر البنوك المحددة، مشيراً إلى أن هذه البنوك مسؤولة عن متابعة جميع الأرصدة المالية الخاصة بالمرشحين والقوائم، وإرسال كشوف دورية للهيئة الوطنية للانتخابات توضح حركة الأموال.

شدد بنداري على أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان عدم تجاوز المرشحين للحد القانوني للإنفاق.

وأوضح أن هناك ضوابط محددة تتعلق بالتبرعات، حيث يجب ألا تتجاوز التبرعات 5% من إجمالي المبالغ المصرح بها لكل مرشح.

وذكر مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أنه يتم متابعة النفقات الخاصة بالمؤتمرات والفعاليات الانتخابية للتأكد من أنها لا تتجاوز الحدود المسموح بها قانونياً، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز نزاهة الانتخابات ويحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ونوه بنداري إلى الدور الحيوي والهام للإعلام في متابعة العملية الانتخابية، ووصفه بأنه "مرآة عاكسة للشفافية".

وأكد أن حرص الصحفيين على طرح الأسئلة ومتابعة الإجراءات يساهم بشكل مباشر في رفع وعي المواطنين بحقوقهم، ويعزز مصداقية الهيئة أمام الجمهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات خالد أبو بكر الدعاية الانتخابية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة