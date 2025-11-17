الجلاد: نجاح "قلبك أمانة" بصمة نسائية واضحة.. والوزير: الأكثر تميزًا

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام للصحافة والإعلام، إن الحضور النسائي خلال مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب، كبير، وهو ما يعكس نجاح وزارة الصحة في استثمار المهارات والخبرات النسائية في العمل.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بدور العنصر النسائي داخل منظومة الصحة، مؤكدًا أن "الوزارة مليئة بالمتميزين، لكن حين تكون الكوادر النسائية في المقدمة يصبح الأداء أكثر تميزًا"، مشيرًا إلى أن غالبية المكرَّمين خلال الاحتفالية الأخيرة من النساء.

وقال الوزير إن مرور عامين على إطلاق مبادرات كبرى منذ فبراير 2023 أثبت حجم العبء الذي تمثله الأمراض غير السارية في مصر، وعلى رأسها أمراض القلب والأوعية الدموية التي تُعدّ السبب الأكبر للوفيات.

وأضاف عبد الغفار أن المبادرات الصحية؛ ومنها "100 مليون صحة" و15 مبادرة أخرى أسهمت في بناء قاعدة بيانات ضخمة للمواطنين، بدءًا من فحوصات ما قبل الزواج، مرورًا برعاية الحوامل، ووصولًا إلى الكشف على طلاب المدارس والأمراض المزمنة.

جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة"؛ للكشف المبكر عن أمراض القلب، تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم فاعليات المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).