قلبك أمانة.. الجلاد يشيد برؤية وزير الصحة ويتعهد بدعم إعلامي واسع

قال الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت"، إنه يقدر رؤية وزير الصحة وطموحه، وأنه كان يتوقع أن يكون مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" للكشف المبكر عن أمراض القلب، اليوم الإثنين، مخصصًا فقط لتكريم المتميزين؛ لكنه فوجئ بحجم الخطط والمبادرات الصحية المطروحة.

وأعلن الجلاد التزامه بالمشاركة في حشد الأصوات الإعلامية لدعم هذه المبادرات التي وصفها بأنها "مسؤولية مشتركة بين الجميع"، مؤكدًا أهمية أن تكون "باير" وجميع الجهات المعنية؛ وعلى رأسها الإعلام، على قدر المسؤولية تجاه صحة المواطن المصري.

وأشار الجلاد إلى أن صحة الإنسان "أمانة"، وأن الوعي والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثلان قصة أمل ونجاح تُترجمها الجهود المخلصة المبذولة في مختلف المحافظات؛ لمواجهة الأمراض غير السارية وحماية المصريين.

ووجَّه رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام الشكرَ إلى العاملين في الميدان، مؤكدًا أن ما يقومون به يجعل من الحملة "رسالة حياة وحماية لقلوب المصريين".

جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة"؛ للكشف المبكر عن أمراض القلب، تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم فاعليات المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام.