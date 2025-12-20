أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم السبت، حرصها على دعم خريجي دفعة 2024 ودفعة 2025، وتفهمها الكامل للتساؤلات والمخاوف المتعلقة بتجديد ترخيص مزاولة المهنة، واشتراط الحصول على 250 نقطة من نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) خلال خمس سنوات من التخرج.

وكشفت النقابة، عن عقدها سلسلة من المشاورات المكثفة، شملت تواصل النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن مع الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسين المغربي رئيس لجنة التطوير المهني المستمر بالمجلس، بهدف تيسير إجراءات الحصول على النقاط المطلوبة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطباء البيطريين.

وأوضحت النقابة، أنها تجري حاليًا مشاورات موسعة لتوسيع قاعدة المراكز التدريبية المعتمدة على مستوى الجمهورية، من خلال حث كليات الطب البيطري في مختلف المحافظات على الحصول على اعتماد المجلس الصحي المصري، بما يتيح تنظيم ندوات وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة قريبة من محل إقامة الأطباء وبأقل تكلفة ممكنة.

وقررت النقابة العامة للأطباء البيطريين تحمل كافة تكاليف الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بخريجي دفعة 2024 ودفعة 2025، في خطوة تهدف إلى دعمهم في بداية حياتهم المهنية وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وسعت النقابة إلى اعتماد النقابة العامة والنقابات الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية كمراكز تدريبية معتمدة من المجلس الصحي المصري، لتقديم الدورات والورش والندوات المدعومة التي تمنح نقاط التطوير المهني المستمر.

وأكدت النقابة أن الحصول على نقاط التطوير المهني المستمر أو اجتياز الاختبار المعتمد يمثل المسار الرسمي لمزاولة المهنة، مشددة على أنها تبذل أقصى جهودها لتوفير جميع السبل التي تضمن جاهزية الأطباء البيطريين لهذا المسار.

ونسّقت في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث التناسليات بالهرم، مع هذه الجهات للحصول على الاعتماد الرسمي من المجلس الصحي المصري، بما يسمح باستغلال مقارها التدريبية وكوادرها العلمية المتميزة في تنظيم الدورات المانحة لنقاط (CPD).

واستهدفت النقابة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، زيادة عدد المراكز التدريبية المعتمدة في مختلف المحافظات، مع الالتزام بتقديم الدورات وورش العمل بأسعار مدعومة وميسرة، لضمان وصول الخدمة التدريبية إلى جميع الأطباء البيطريين وتقليل الأعباء اللوجستية والمادية.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن قرارات المجلس الصحي المصري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قوة مهنة الطب البيطري ورفع كفاءة الطبيب البيطري المصري محليا ودوليا، بما يتماشى مع مفهوم «الصحة الواحدة» (One Health)، متعهدة بمواصلة العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الأطباء في تجديد تراخيص مزاولة المهنة وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الروسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال - مستند