أكثر من 4 آلاف فرصة عمل متاحة بـ14 محافظة| التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في نشرتها نصف الشهرية للتوظيف، عن إتاحة 53 شركة خاصة 4202 فرصة عمل جديدة بـ14 محافظة مختلفة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية.

وأكدت "العمل"، بحسب بيان، الاثنين، أن الوظائف المتاحة تتضمن فرصًا مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة، مع رواتب مجزية تُحدد بعد المقابلات الشخصية، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي لجميع العاملين.

وتضم النشرة مجموعة واسعة من التخصصات تشمل: أخصائيي تسويق، أخصائيي موارد بشرية، مهندسين في الاتصالات والكهرباء، مشرفين ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديري صيانة، محاسبين، مشرفي مواقع وتنجيد، ليدي جارد (إناث)، مشرفي إنتاج، شيفات، أخصائيي مشتريات، بائعين، مقدمي طلبات، أمناء مخازن، مندوبي مبيعات، مراقبي جودة، فنيين بمختلف التخصصات، سائقي رخص أولى وثانية وثالثة، أفراد أمن، إضافة إلى وظائف الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.

وأشارت إلى أن الوظائف متاحة في محافظات القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية.

وبينت الوزارة، أن التقديم على فرص العمل يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالمقر القديم للوزارة في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المذكورة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل.

