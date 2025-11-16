قال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن الحزب ولد كبيرًا وأحدث ارهصًا كبيرًا بالحياة السياسية في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن الحزب أصبح في تلاحم مع كافة الجماهير ويعرف مشكلات المواطن المصري.

وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالمؤتمر العام لحزب الجبهة الوطنية لدعم مرشحيه بانتخابات النواب أن التحدي الأكبر الذي واجه الحزب خلال مراحل تأسيسيه هي كيفية بناء مصر الحديثة التي يحلم بها كل مواطن في مصر، موضحًا أن الحزب حرص على ضم كوكبة من النخب والشباب بمختلف أماناته من اجل التعرف على كافة الرؤى والآراء تجاه كافة التحديات التي تواجه المواطنين.

وأكد، دعم الحزب الكامل للرئيس السيسي لبناء الجمهورية الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية ومسيرة التنمية والبناء التي بدأها منذ سنوات.

واختتم أبو العينين، حديثه داعيًا المواطنين إلى النزول أمام صناديق الاقتراع لدعم مرشحي حزب الجبهة الوطنية.

وشهد المؤتمر توافدًا واسعًا لأمانات الحزب بالمحافظات، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب واللافتات المؤيدة للمرشحين إلى جانب الأعلام المصرية التي علت في كل الاتجاهات، في مشهد يجسد روحًا وطنية وحماسًا كبيرًا لدعم مرشحي الحزب والاصطفاف خلف قياداته.