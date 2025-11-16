وقف بيع تذاكر المتحف المصري الكبير عبر منافذ البيع 1 ديسمبر 2025

كتب- محمد نصار:

قررت إدارة المتحف المصري الكبير، بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، وفي الإجازات الرسمية، عبر موقع المتحف الرسمي (www.gem.eg) ويتوقف بيع التذاكر من هذا التاريخ عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

