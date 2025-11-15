أجمل يوم في حياتي.. الداعية عمرو خالد يحتفل بعقد قران نجله -(فيديو)

احتفل الداعية الدكتور عمرو خالد، بعقد قران نجله "علي"، في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور، وسط حضور كبير لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وشهد الحفل حضور الحاجة ياسمين الحصري، والإعلامي الدكتور عمرو الليثي، الى جانب نخبة من رؤساء التحرير والصحفيين.

ونشر عمرو خالد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لعقد القران وكتب عليه: "أجمل يوم في حياتي.. عقد قران ابني الحبيب "علي".