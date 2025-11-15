تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وأضافت، في تصريحات تلفزيونية، أن فرص الأمطار ستكون على محافظات الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، ومناطق بشمال سيناء، وقد تصل للقاهرة ضعيفة.

وتابعت منار غانم: بعض من محافظات شمال الصعيد قد تشهد أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأوضحت أن سبب التقلبات الجوية نتيجة وجود كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، كما تنخفض الحرارة خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل الأولى من الصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الحرارة على القاهرة تصل لـ25 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة والمناطق الجنوبية من 26 حتى 29 درجة، بينما تكون الحرارة خلال فترة الليل بين 16 لـ17 درجة وأقل على المناطق المكشوفة والمدن الجديدة.

