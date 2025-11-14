تصوير- هاني رجب:

قال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، ٱن جميع أفراد القائمة الوطنية يد واحدة، ولا يوجد أي شخص يتصارع لكوننا نعمل جميعا من أجل الدول، مضيفا، نستمد قوتنا من أرض مصر لمواصلة البناء والتنمية، مشيدًا بجهود قيادات حزب مستقبل وطن، وعلى رأسهم النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب الأمين العام، على ما يبذلونه من مجهودات مستمرة لدعم العمل الوطني

وأوضح القصير أن هذا التجمع الحزبي الكبير يعكس حالة من التلاحم الوطني، في مرحلة تستوجب استمرار التنسيق والتكاتف بين مختلف القوى السياسية مشيرا إلى أن الحضور الواسع يبرهن على دعم الأحزاب للمشروع الوطني، ووقوفها خلف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر القائمة الوطنية من أجل مصر لقطاع شرق الدلتا بمحافظة الشرقية، والذي يعد أكبر مؤتمر انتخابي لدعم القائمة الوطنية في دائرة منيا القمح، بتنظيم من النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، وبمشاركة مرشحي القائمة من أحزاب مستقبل وطن والجبهة الوطنية والمؤتمر وحماة الوطن، وفي مقدمتهم السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إلى جانب حضور واسع من القيادات السياسية والحزبية من مختلف المحافظات.

