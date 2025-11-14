قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنشأت مجمعات سكنية متكاملة الخدمات في منطقة الفسطاط التي كانت تعاني من العشوائية، مشيرًا إلى أن المنطقة التي كانت عبارة عن عشش غير آدمية، أصبحت جزءًا حيويًا من قلب القاهرة التاريخية.

خلال افتتاحه أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي أضاف رئيس الوزراء، أن منطقة الفسطاط باتت درة من درر التاج داخل القاهرة التاريخية القديمة، مشيرًا إلى تقديره للرئيس السيسي على الجهود الكبيرة في بناء الدولة والجمهورية الجديدة.

وتابع مدبولي على المعالم التنموية الكبرى للمشروع، مشيرًا إلى أن افتتاح الحديقة الجديدة بالكامل متوقع خلال الشهرين القادمين مع بداية عام 2026، لتصبح الحديقة المركزية الكبرى للقاهرة التي سيتمتع بها جميع المصريين.

وأوضح أن حديقة تلال الفسطاط تبلغ مساحتها 10 أضعاف حديقة الأزهر، لتصبح أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بعد أن تم عرض التصميم والتخطيط على الرئيس السيسي الذي أصدر توجيهاته بالبدء الفوري في التنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للهروب من مشكلات القاهرة، بل لتخفيف الضغط عنها ومعالجة أمراض المدينة المزمنة، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم في منطقة الفسطاط يعكس العكس تمامًا، حيث تعمل الحكومة على تطوير القاهرة وتحسين مستوى الحياة فيها بشكل متوازٍ مع مشروعات التطوير الكبرى.

وأشار مدبولي إلى أن منطقة الفسطاط تعرف باسم تلال الفسطاط، وسُميت بذلك لأنها كانت تتكون من ثلاثة تلال ناتجة عن رماد حريق القاهرة الذي وقع في العصور الإسلامية، مما يؤكد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية ليس فقط على مستوى التطوير العمراني، بل أيضًا على مستوى استعادة المجد التاريخي لقلب العاصمة.