رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. 6200 فرصة عمل متاحة للتقديم

أعلنت وزارة العمل المصرية، بالتعاون مع شركة بتروجت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، عن إتاحة 6200 فرصة عمل جديدة ضمن مشروع محطة الضبعة النووية.

الوظائف المطلوبة

- 500 مساعد مسلح

- 3000 مساعد حداد

- 1000 فورمجي

- 500 نجار مسلح

- 1000 مساعد نجار

- 100 لحام أرجون

- 100 لحام كهرباء

الرواتب الأساسية

- تبدأ من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة.

ويكون العمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.

ويُتاح التقديم من خلال مسؤولي التشغيل عبر أرقام الهواتف المدرجة بالإعلان الرسمي، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط الإلكتروني، اضغط هنا.

