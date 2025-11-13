إعلان

أمين مجلس الشيوخ يلتقي السفير الصيني بالقاهرة

كتب : نشأت علي

10:29 م 13/11/2025
    أمين مجلس الشيوخ يلتقي السفير الصيني بالقاهرة
    أمين مجلس الشيوخ يلتقي السفير الصيني بالقاهرة

استقبل المستشار أحمد محمد عبد الغني، أمين عام مجلس الشيوخ اليوم، بمكتبه السفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأخص منها العلاقات البرلمانية.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والصين وحرص القيادة السياسية بالدولتين على التنسيق المستمر لتحقيق مصالح شعبيهما وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

