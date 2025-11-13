25 دولة تشارك في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

نظمت القوات المسلحة، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025" في دورته الرابعة والذي سيتم تنظيمه على أرض مصر بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1-4/12/2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك في المؤتمر، اللواء مهندس محمـد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب محمـد عدلي عبد الواحد، رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد محمود، نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء بحري مهندس علاء فتحي، رئيس اللجنة المنظمة.

وتناول المؤتمر، التفاصيل التي تبرز اهتمام ورعاية القيادة السياسية لهذا المعرض ليكون حدثًا عالميًا بارزًا بين مختلف المعارض الدولية، والتعاون بين الجهات القائمة على تنظيم المعرض لإظهاره بالشكل اللائق الذي يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وتم الإعلان خلال وقائع المؤتمر، عن أن المعرض سيضم أجنحة دولية من 25 دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما سيشهد حضور العديد من الوفود الرسمية لأكثر من 100 دولة واستقبال ما يقرب من 45 ألف زائر.

كما تضمن المؤتمر، الإجابة على أسئلة وسائل الإعلام من المسؤولين عن المعرض لتوضيح الاستفسارات كافة.

حضر فعاليات المؤتمر، عدد من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين، وممثلي وسائل الإعلام المصرية والأجنبية.

