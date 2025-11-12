إعلان

الحفني من الدومينيكان: مصر شريك فاعل في صياغة مستقبل النقل الجوي الدولي

كتب : أحمد السعداوي

02:20 م 12/11/2025
    جانب من اللقاء (4)
    جانب من اللقاء (1)
    جانب من اللقاء (5)
    جانب من اللقاء (3)

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بالجلسات رفيعة المستوى بالمؤتمر الدولي لخدمات النقل الجوي (ICAN 2025) الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان، ونظمته وزارة الطيران المدني بجمهورية الدومينيكان، في تجمع دولي رفيع المستوى حضره عدد من الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني ومسؤولي منظمة الإيكاو، وشركاء إقليميون في مجال النقل الجوي، وممثلون عن 88 دولة من مختلف أنحاء العالم، وشارك من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الطيران المدني، وفي ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توطيد علاقاتها مع دول العالم، وبخاصة دول أمريكا اللاتينية.

وشهد المؤتمر حضور رئيس جمهورية الدومينيكان، واشتمل على جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "المؤتمر العالمي السابع للنقل الجوي.. من منظور مستقبلي"، أدارها خوان سلازار الأمين العام لمنظمة الإيكاو، تناولت مستقبل النقل الجوي الدولي وآليات تطوير الأطر التنظيمية والاقتصادية الداعمة للصناعة.

وأشار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إلى أن المؤتمر يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النقل الجوي، مؤكدًا اهتمام مصر بالمشاركة الفاعلة لتعزيز التعاون المشترك للتجمعات الإقليمية للطيران المدني؛ مما يدعم مكانة الدولة على خريطة الطيران العالمية.

وأكد الحفني أن تعزيز التعاون بين تجمعات الطيران المدني في دول أمريكا اللاتينية والدول العربية والإفريقية يسهم في تحقيق نمو مستدام للصناعة وتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين مختلف الأطراف؛ موضحًا أن مصر من خلال عضويتها الفاعلة في منظمة الإيكاو، تحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة، بما يُعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للطيران ويواكب المعايير الدولية مع مراعاة الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات.

الدكتور سامح الحفني الدومينيكان النقل الجوي الدولي

