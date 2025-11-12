عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا "Water-JCAR"، والمقرر البدء فيها مع مطلع عام ٢٠٢٦.

وبحسب بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الأنشطة التي نُفذت خلال المرحلة السابقة من البرنامج، ومن بينها: تحسين أداء محطات الرفع في مصر، ودراسة استخدام المسح ثلاثي الأبعاد لمعاينة القناطر والمنشآت المائية، ومشروع رقمنة المساقي.

ونجح البرنامج في تناول العديد من الملفات الاستراتيجية بمجالات التقنيات الحديثة لصيانة الترع، ووضع الأسس لتحويل نظام توزيع المياه من الاعتماد على المناسيب إلى الاعتماد على التصرفات، إلى جانب تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في عدد من المناطق، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، بما ساهم في بناء نظام أكثر كفاءة ومرونة لإدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية للجيل الثاني من منظومة الري "2.0".

وشدد الوزير على ضرورة أن تأتي الدراسات البحثية المنفذة ضمن برنامج Water-JCAR متوافقة مع استراتيجية الوزارة وأولوياتها في المشروعات المختلفة.

كما أكد سويلم أهمية استمرار الشراكة العلمية بين مصر وهولندا من خلال إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، بما يضمن استدامة التعاون البحثي التطبيقي بين البلدين، خاصة في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج خلال مرحلته الأولى، والتي أفرزت عددًا من الدراسات المهمة المطلوب متابعتها والبناء عليها.