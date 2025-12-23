إعلان

"الأعلى للإعلام" و"الصحفيين" يتفقان على خارطة طريق لحل أزمة "البوابة نيوز"

كتب- أحمد سعيد:

03:36 م 23/12/2025

المهندس خالد عبد العزيز

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين؛ لبحث سبل حل أزمة صحفيي "البوابة نيوز"، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس.

وشهد اللقاء الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة لحل الأزمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استمرار العمل داخل الجريدة والموقع الإلكتروني، مع الحفاظ الكامل على حقوق الصحفيين.

وأكد المهندس خالد عبد العزيز أهمية الدور الذي تضطلع به نقابة الصحفيين في التعامل مع الأزمة، مثمنًا المقترحات التي تقدمت بها النقابة في هذا الشأن.

وأعرب الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديره التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودوره المهم في ترسيخ أُسس المهنة الصحفية والإعلامية.

ووجه البلشي دعوةً إلى المهندس خالد عبد العزيز؛ لحضور حفل مسابقة التفوق الصحفي، التي تقيمها النقابة يوم السبت المقبل.

المهندس خالد عبد العزيز المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقيب الصحفيين خارطة طريق لحل أزمة البوابة نيوز أزمة صحفيي البوابة نيوز

