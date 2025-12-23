طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةَ بسرعة تنفيذ جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وأشاد عبد الحميد، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة المثلث الذهبي من مقومات وإمكانات، واستمرار التنسيق بين مسؤولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية؛ بما يُسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لها للمستثمرين والشركات العالمية المهتمة بقطاع البترول والتعدين.

وأشار النائب إلى أن المثلث الذهبي يمتلك نحو 95 وجودًا من الخامات المعدنية، تمثل نحو 7.6% من حجم وجودات الخامات المعدنية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أهمية دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في تنظيم عمليات البحث والاستغلال ورقابة استخراج الخامات والإشراف الفني على العمليات؛ لضمان الاستغلال الأمثل والمحافظة على الموارد المعدنية.

وتقدم عبد الحميد بمجموعة من الاقتراحات العملية؛ لتسريع تنفيذ المشروع القومي، وهي :

1- تيسير الإجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

2- إنشاء حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات في قطاعات البترول والتعدين.

3- تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية؛ لتسهيل العمليات الصناعية والخدمية.

4- إطلاق حملات ترويجية مكثفة؛ للتعريف بالفرص الاستثمارية في المثلث الذهبي.

5- تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص؛ لضمان استدامة المشروعات وتحقيق العوائد الاقتصادية.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية المكاسب الوطنية التي سيحققها هذا المشروع القومي العملاق، من حيث تعزيز الإيرادات القومية، وخلق فرص عمل للشباب، وتنمية الصناعات التعدينية المحلية، وتثبيت مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الموارد المعدنية والطاقة.

وأشار عبد الحميد إلى أن مشروع المثلث الذهبي يمثل مستقبل الاستثمار المصري في قطاعات البترول والتعدين، وأن الإسراع في تنفيذ المشروعات وتنمية المنطقة سيحقق مكاسب قومية هائلة، من خلق فرص عمل وتعظيم الإيرادات وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والعالمية.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن استغلال هذا المشروع القومي يجب أن يكون نموذجًا للتخطيط الذكي والتنسيق بين جميع الجهات الحكومية والمستثمرين؛ لضمان تحويل الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية ملموسة تحقق تنمية مستدامة للبلاد ولأجيالها المقبلة.

وأكد عبد الحميد أن هناك العديد من المحافظات التي سوف تستفيد من هذا المشروع؛ وفي مقدمتها محافظات قنا والبحر الأحمر وسوهاج والأقصر وأسوان والسويس، إضافة إلى مختلف المحافظات الأخرى من خلال ضخ استثمارات في سلاسل الإمداد الصناعي؛ مثل القاهرة والجيزة، وتنشيط حركة التصدير والاستيراد عبر الموانئ، مما يفيد محافظات القناة والدلتا وجذب شركات عالمية تقلِّب الاستثمارات نحو عدة محافظات متصلة بالشبكات الصناعية والخدمية.

