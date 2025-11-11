كتبت -داليا الظنيني :

سلطت الإعلامية لميس الحديدي الضوء على السلوكيات غير اللائقة لبعض زوار المتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن إدارة المتحف، الذي يضم 100 ألف قطعة أثرية وتكلفت إنشاؤه 1.2 مليار دولار، تدرس حالياً آليات معاقبة المخالفين بشكل يومي ومستمر.

وفي برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أكدت الحديدي على أن الحل لا يكمن في فرض حراسة مشددة على كل قطعة، بل في المسؤولية الذاتية للمواطنين، قائلة: "إحنا كمواطنين لازم ننضبط ونحافظ على المكان بأنفسنا".

وذكرت أن نشر بعض مقاطع لا يسيء للمنظومة، بل هو "نوع من التوعية" و "تنبيه للجميع" بخطورة ما يحدث، مشيرة إلى تريند وضع أحمر الشفاه على تماثيل الملكات كمثال.

وحذرت الحديدي من خطورة مجرد لمس الآثار، حتى تلك التي لا يوجد عليها حواجز زجاجية، مؤكدة أن ذلك قد يسبب ضرراً لا يمكن تداركه.

واختتمت الحديدي رسالتها بالتشديد على ضرورة احترام الآثار والتماثيل، كونها تراث مصر وتاريخها، مؤكدة: "لما الأجانب يشوفونا كده، هيقولوا علينا إيه؟" وأن احترام المتحف والآثار هو جزء لا يتجزأ من احترامنا لذواتنا.