"تحيا مصر" يجري 6 عمليات دقيقة لتركيب الصمام الرئوي للأطفال دون جراحة

كتب – محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر، تنفيذ 6 عمليات دقيقة لتركيب الصمام الرئوي للأطفال باستخدام أحدث تقنيات القسطرة التداخلية، في إطار مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا" لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض القلب.

وبحسب بيان، أوضح الصندوق في بيان له أن التقنية الجديدة تمثل بديلًا آمنًا ومتطورًا لجراحات القلب المفتوح، وتسهم في خفض معدلات الخطورة وتقليل فترة بقاء الطفل بالمستشفى، بما يضع حدًا لمعاناة الأطفال المرضى ويخفف الأعباء عن أسرهم.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الحالية من المبادرة شهدت إجراء العمليات بنجاح كامل داخل مستشفى أبو الريش الياباني للأطفال بالقاهرة، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة وخبراء القلب في مصر والعالم، مؤكدًا أن تكلفة العملية الواحدة تصل إلى نحو مليون جنيه، ويتم إجراؤها مجانًا بالكامل دعمًا من الصندوق والدولة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة للأطفال.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن تركيب الصمام الرئوي عبر القسطرة يمثل نقلة نوعية في علاج الأطفال الذين يعانون من ضيق أو ارتجاع شديد في الصمام الرئوي، سواء نتيجة عيوب خلقية أو مضاعفات لجراحات قلب سابقة.

من جانبهم، عبرت أسر الأطفال المستفيدين عن امتنانهم لصندوق تحيا مصر، مؤكدين أن المبادرة أعادت الأمل في حياة أبنائهم وقدمت نموذجا إنسانيا يجسد اهتمام الدولة برعاية الأطفال وحقهم في العلاج الكريم.

وتعد مبادرة "قلوبهم مسؤوليتنا" إحدى أبرز المبادرات التابعة لمحور الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، والتي تشمل أيضًا توفير الحضانات للأطفال المبتسرين، وأجهزة الغسيل الكلوي، ومعالجة مسببات ضعف الإبصار، وتنظيم القوافل الطبية في مختلف المحافظات، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية وحرصًا على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.