بيان من العمل بشأن وظائف في مجال الزراعة بالأردن.. تفاصيل



سلمت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، نيابة عن محمد جبران، وزير العمل، 36 عقد عمل لشباب مصريين اجتازوا الاختبارات اللازمة للعمل في مجال الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك ضمن الفرص التي أعلنت عنها الوزارة سابقًا بالتعاون مع الجانب الأردني.



وأكدت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بملف التشغيل الخارجي ومتابعة أوضاع العاملين المصريين في الخارج لضمان حقوقهم وتحسين ظروفهم.



وأوضحت أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتاحة في الدول العربية والأجنبية، بما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم العمالة المصرية بالخارج وتوسيع مجالات التشغيل.



اقرأ أيضاً:



اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي



اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب



القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة



