وزير النقل القطري: مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا



قال محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، وزير النقل بدولة قطر، إن العلاقات بين قطر ومصر تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والشراكة في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، حيث أكد أن هذه العلاقات تعكس حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الإقليمية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة في المنطقة، مشيرًا إلى أن النقل يمثل أحد أهم مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين.



وأشار "آل ثاني"، إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا استثنائيًا بفضل قناة السويس التي تُعد من أهم الممرات الملاحية العالمية، وتسهم في الربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يجعلها شريكًا رئيسيًا في بناء منظومة لوجستية متكاملة تربط القارتين وتدعم التجارة الإقليمية والدولية.



وأضاف وزير النقل القطري، أن ميناء حمد في قطر يُعد نموذجًا رائدًا للبنية التحتية الحديثة، ويحتل مراكز متقدمة عالميًا في الكفاءة والتشغيل، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل تطوير الميناء ليصبح منصة رئيسية لحركة التجارة الإقليمية والعالمية.



وأوضح أن اللقاءات التي جرت على هامش المؤتمر تناولت فرص الاستثمار المستقبلية في مجالات النقل والرقمنة والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن تبادل الخبرات بين مصر وقطر يمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.



