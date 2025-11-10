إعلان

رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

كتب : محمد سامي

10:16 ص 10/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (3)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (5)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (6)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (7)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (8)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (4)
  • عرض 8 صورة
    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.
وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجري تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية، فيما يخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي انتخابات مجلس النواب 2025 الشيخ زايد محافظة الجيزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الاثنين
أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة