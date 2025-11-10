رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تجري تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية، فيما يخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.