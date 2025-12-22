إعلان

صور.. محافظ القاهرة ورئيس جامعة العاصمة يفتتحان معرضًا للسلع الغذائية

كتب : محمد نصار

02:54 م 22/12/2025
افتتح د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ود. السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة (حلوان سابقًا) معرض السلع الغذائية والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع جامعة العاصمة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمدة 4 أيام لتوفير السلع الغذائية والمنتجات المتنوعة لطلاب الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بأسعار مناسبة.

شهد الافتتاح أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، أن إقامة مثل هذه المعارض تمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون بين مؤسسات الدولة، وتسهم في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بما يساعد في مواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أهمية استمرار التوسع في تنظيم المعارض المجتمعية داخل الجامعات والمؤسسات المختلفة، لما لها من دور فعّال في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للمقارنة بين الأسعار والحصول على احتياجاتهم بسهولة.

ويضم المعرض سيارات متنقلة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مستقبل مصر، والتي توفر اللحوم الطازجة والسلع الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والزيت، إلى جانب سيارات شركة المصريين التابعة للقطاع العام لبيع البقوليات والعطارة ومنتجات غذائية متنوعة.

كما يشمل المعرض مجموعة واسعة من المنتجات غير الغذائية للأسر المنتجة، من بينها المشغولات اليدوية والنحاسية، المفروشات والخيامات، الحقائب والجلود الطبيعية، الملابس الرجالي والحريمي، النظارات الشمسية والعطور، الأدوات المنزلية، ومستحضرات التجميل، منتجات العطارة والمقرمشات، فضلًا عن مشاركة مشروعات بديل العشوائيات بالتعاون مع المشروع الثقافي بوزارة الثقافة.

ويوفر المعرض منصة متكاملة لعرض وتسويق المنتجات اليدوية والإبداعية داخل الجامعة تسهم في دعم الأسر المنتجة والطلاب من خلال توفير فرص حقيقية للتسويق، بما يحقق الدعم المالي والاجتماعي لهم، ويساعد على تعزيز ثقافة الإنتاج والعمل الحر لدى الشباب.

كما يسهم المعرض في اكتشاف المواهب الطلابية وتشجيعها، والعمل على تطويرها وتحويلها إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة ومستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في دعم ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية.

