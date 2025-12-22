إعلان

"نقل الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا مع "إيجيتيك" لتطوير خطوط جهد 66 ك.ف

كتب : محمد صلاح

02:45 م 22/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نقل الكهرباء (3)
  • عرض 3 صورة
    نقل الكهرباء (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة إيجيتيك للكابلات (السويدي)، بحضور محمد حنفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية.

يشمل العقد تنفيذ أعمال إحلال موصلات خطوط جهد 66 ك.ف إلى موصلات حرارية (توريد وتركيب) بطول إجمالي يقارب 70 كم ضمن اللوطين (1) و(2) في خطوط العاشر من رمضان التابعة لمنطقة كهرباء القناة، على النحو التالي:

اللوط 1: بطول تقريبي 18.5 كم ويشمل خطوط بلبيس الجديدة / العاشر 5 جهد 66 ك.ف، والعاشر القديمة / غرب العاشر جهد 66 ك.ف.

اللوط 2: بطول تقريبي 17.3 كم ويشمل خطوط توليد الشباب / الشباب 2 جهد 66 ك.ف، والعاشر 5 / العاشر 11 جهد 66 ك.ف.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، وتحسين قدرتها على استيعاب الأحمال، وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية.
وتبلغ مدة تنفيذ العقد خمسة أشهر من تاريخ توقيعه.

وبحسب بيان، تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ استراتيجيتها لتحديث وتطوير الشبكة القومية الموحدة، من خلال التوسع في مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة خطوط النقل، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقل الكهرباء إيجيتيك طوير خطوط جهد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة