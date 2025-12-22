"نقل الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا مع "إيجيتيك" لتطوير خطوط جهد 66 ك.ف

"نقل الكهرباء" توقِّع عقد إحلال موصلات خطوط 66 ك.ف بالعاشر من رمضان

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة إيجيتيك للكابلات (السويدي)، بحضور محمد حنفي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية.

يشمل العقد تنفيذ أعمال إحلال موصلات خطوط جهد 66 ك.ف إلى موصلات حرارية (توريد وتركيب) بطول إجمالي يقارب 70 كم ضمن اللوطين (1) و(2) في خطوط العاشر من رمضان التابعة لمنطقة كهرباء القناة، على النحو التالي:

اللوط 1: بطول تقريبي 18.5 كم ويشمل خطوط بلبيس الجديدة / العاشر 5 جهد 66 ك.ف، والعاشر القديمة / غرب العاشر جهد 66 ك.ف.

اللوط 2: بطول تقريبي 17.3 كم ويشمل خطوط توليد الشباب / الشباب 2 جهد 66 ك.ف، والعاشر 5 / العاشر 11 جهد 66 ك.ف.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء على مستوى الجمهورية، وتحسين قدرتها على استيعاب الأحمال، وضمان استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية.

وتبلغ مدة تنفيذ العقد خمسة أشهر من تاريخ توقيعه.

وبحسب بيان، تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ استراتيجيتها لتحديث وتطوير الشبكة القومية الموحدة، من خلال التوسع في مشروعات الإحلال والتجديد ورفع كفاءة خطوط النقل، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.